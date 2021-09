На острове Ла-Пальма лава вулкана достигла Атлантического океана. На Канарах начали появляться токсичные облака. Об этом сообщает BBC.

Так, из-за контакта лавы с водой происходит химическая реакция с участием хлора. Токсичный газ может спровоцировать ухудшение состояния здоровья жителей - вызвать раздражение кожи и глаз, повлиять на органы дыхания.

Опасаются, что часть береговой линии теперь может обрушиться.

ALERT 🚨 The lava of the active volcano, on the Spanish island of La Palma, has reached the coastal line and is about to flow into the ocean (sea). pic.twitter.com/ld71E0c20M

Сотни домов разрушены в последствии извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах 19 сентября. Около 6000 человек были эвакуированы.

27 сентября извержение прекратилось.

Испанские власти объявили Ла-Пальму - северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки - зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем пострадавшим от вулканической активности.

Lava from the La Palma volcano has hit the ocean. It's feared the reaction between the molten rock and seawater could release clouds of hydrochloric acid into the atmosphere.



Read the story of a woman who watched her family home consumed by the lava: https://t.co/KxmnO3D58R pic.twitter.com/9muI2V8yx2