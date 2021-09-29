На острове Ла-Пальма лава вулкана достигла Атлантического океана. На Канарах начали появляться токсичные облака. Об этом сообщает BBC.

Так, из-за контакта лавы с водой происходит химическая реакция с участием хлора. Токсичный газ может спровоцировать ухудшение состояния здоровья жителей - вызвать раздражение кожи и глаз, повлиять на органы дыхания.

Опасаются, что часть береговой линии теперь может обрушиться.

ALERT 🚨 The lava of the active volcano, on the Spanish island of La Palma, has reached the coastal line and is about to flow into the ocean (sea). pic.twitter.com/ld71E0c20M — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2021

Сотни домов разрушены в последствии извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах 19 сентября. Около 6000 человек были эвакуированы.

27 сентября извержение прекратилось.

Испанские власти объявили Ла-Пальму - северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки - зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем пострадавшим от вулканической активности.

Lava from the La Palma volcano has hit the ocean. It's feared the reaction between the molten rock and seawater could release clouds of hydrochloric acid into the atmosphere.



Read the story of a woman who watched her family home consumed by the lava: https://t.co/KxmnO3D58R pic.twitter.com/9muI2V8yx2 — Sky News (@SkyNews) September 29, 2021

Ранее мы писали, что власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Кроме того, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

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