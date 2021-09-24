Власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Об этом сообщает портал La Provincia.

По данным экстренных служб, лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Сегодня же власти приняли решение эвакуировать население городов Таджуйы, Таканде где Абахо и Таканде где Арриба

В целом из опасных районов планируется вывезти 1,3 тысячи человек.

Напомним, что на испанском острове Пальма (Канарские острова) в Атлантическом океане началось извержение вулкана Кумбре Вьеха, идет эвакуация людей.