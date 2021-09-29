Військові Словаччини проходять вишкіл в Україні [ Редактировать ]
Українське військо відточує бойові навички. Сьогодні на Рівненському полігоні армійці відпрацювали усі можливі сценарії наступу та відбиття ворожих ударів. У рамках навчань "Об'єднані зусилля -2021". Робили це пліч-о-пліч з військовими зі Словаччини.
Ті, до речі, вперше проходили вишкіл в Україні. Прибули з власним озброєнням та військовою технікою. Гартували міць впродовж тижня, а сьогодні показали все, на що здатні. Задіяли авіацію, артилерію, піхоту та інженерні війська. Жодної імітації - усі стрільби були бойовими.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Завдання нашого екіпажу - стати в бойовий порядок танкового взводу, здійснити наступ на противника, який обороняється, та разом у взаємодії з піхотним підрозділом контратакувати його, пройти передню лінію противника та продовжити наступ на ворогуючі сили.
Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:
Ми з вами бачили вмілі дії при ураженні противника, в ході висування при проведенні наступу добре організована взаємодія, яка дозволила нашому батальну подолати підготовлену оборону противника і вийти на заданий рубіж.
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