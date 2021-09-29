Українське військо відточує бойові навички. Сьогодні на Рівненському полігоні армійці відпрацювали усі можливі сценарії наступу та відбиття ворожих ударів. У рамках навчань "Об'єднані зусилля -2021". Робили це пліч-о-пліч з військовими зі Словаччини.

Ті, до речі, вперше проходили вишкіл в Україні. Прибули з власним озброєнням та військовою технікою. Гартували міць впродовж тижня, а сьогодні показали все, на що здатні. Задіяли авіацію, артилерію, піхоту та інженерні війська. Жодної імітації - усі стрільби були бойовими.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Завдання нашого екіпажу - стати в бойовий порядок танкового взводу, здійснити наступ на противника, який обороняється, та разом у взаємодії з піхотним підрозділом контратакувати його, пройти передню лінію противника та продовжити наступ на ворогуючі сили.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України: