На пятницу, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на уровне 30,82 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 октября установлен на таком уровне: 30,8231 гривен за евро (-0,1579 грн). При этом курс евро на 30 сентября составляет 30,981 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за 14,5 месяцев. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 30,687 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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