В воскресенье, 1 августа, криптовалюта биткоин подорожала до 42 606 долларов, самого высокого уровня с 18 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

Биткоин, который в течение нескольких недель имел тенденцию к снижению по сравнению с рекордом середины апреля около 65 тысяч долларов, теперь растет более недели. Поддерживающие комментарии Илона Маска и Кэти Вуд помогли вывести его из тенденции к снижению.

Помогли также заявления Amazon, связанные с цифровыми активами, и связанные с этим спекуляции.

Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Северной Америки в Oanda Corp., высказал предостережение в отношении недавнего рывка.

Розничный интерес высок, в то время как институциональный интерес несколько отстает и нуждается в новых одобрениях.

Генеральный директор биржи криптодеривативов Delta Exchange Панкадж Балани сказал:

Будет неудивительно, если биткоин расширит торговый диапазон от 30 тысяч до 42 тысяч долларов и попытается достичь 45 тысяч долларов. Однако для того, чтобы превысить 50 тысяч долларов, биткоину потребуются определенные усилия. Только окончательный прорыв выше 50 тысяч долларов привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении более широкого направления рынка.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как была названа самая безопасная криптовалюта 2021 года. Также недавно несуществующая криптовалюта обогатила мошенников на 31 миллион.

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