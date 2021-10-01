В бюджете-2022 власть заложила на обслуживание госдолга больше, чем на развитие экономики - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Предлагая в 2022 году увеличить уровень государственного долга к ВВП, правительство затягивает долговую петлю на шее страны. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя проект госбюджета следующего года, внесённый Кабмином в Верховную Раду.
Политик сообщил, что на конец 2021 года соотношение уровня госдолга к ВВП ожидается на уровне 56%, в то время как проектом бюджета-2022 его предлагается увеличить до 57,6%.
"Такой путь - это продолжение сползания в долговую пропасть. Всемирный банк рекомендует развивающимся странам не превышать порог в 40%, однако в последний раз украинский госдолг соответствовал этим рекомендациям в 2013 году. С тех пор ситуация ухудшилась, прежде всего, после кризисов 2014-2015 и 2020 годов", - заявил он.
Народный депутат отметил, что в 2022 году на выплату и обслуживание долгов планируется потратить почти 575 млрд гривен, что сравнимо с 45,3% всех доходов госбюджета.
"Только на обслуживание долгов из бюджета уйдёт 181,4 млрд гривен – на 34% больше, чем все, что правительство собирается потратить на поддержку экономики. И в этом главная беда: пока развитие экономики не окажется в приоритете, ВВП, в лучшем случае, будет расти медленными темпами, и долговая нагрузка продолжит расти. Переломить тенденцию возможно только в случае коренного пересмотра бюджетных расходов в пользу поддержки экономики. Лишь в этом случае доходы госбюджета будут расти быстрее, чем сумма обслуживания госдолга, и у государства появятся дополнительные средства на социальные нужды", – резюмировал Сергей Левочкин.
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