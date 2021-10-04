У Тбілісі - мітинг на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Грузинська опозиція зібралася біля замку Руставі. Туди ж підтягнулися й сотні правоохоронців.

Самого Саакашвілі, який має українське громадянство, відвідала у в'язниці український консул. В МЗС кажуть - стан затриманого задовільний, скарг на умови утримання немає. Як повідомляли місцеві ЗМІ, Саакашвілі дістався з України до Поті на поромі, переховуючись у кабіні вантажівки.

У справі незаконного перетину кордону затримали ще двох людей. До речі, раптова поява експрезидента у Грузії не допомогла його партії "Єдиний національний рух" перемогти на виборах. Вона поступилася провладній "Грузинській мрії".