Глобальний збій Фейсбуку коштував Цукербергу 6,5 мільярдів доларів [ Редактировать ]
Глобальний збій на сім годин паралізував роботу соцмереж та месенджерів компанії Фейсбук. Про неполадки повідомили понад 10 мільйонів користувачів з усього світу.
Це найбільше вимкнення в історії компанії. Офіційна причина суто технічна - заявили у фейсбук, це, цитую: "зміна конфігурації магістральних маршрутизаторів". Засновник компанії Марк Цукерберг вибачився за цю ситуацію. Йому вона коштувала понад 6,5 мільярдів доларів.
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