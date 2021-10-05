Про неполадки повідомили понад 10 мільйонів користувачів з усього світу.

Глобальний збій на сім годин паралізував роботу соцмереж та месенджерів компанії Фейсбук. Про неполадки повідомили понад 10 мільйонів користувачів з усього світу.

Це найбільше вимкнення в історії компанії. Офіційна причина суто технічна - заявили у фейсбук, це, цитую: "зміна конфігурації магістральних маршрутизаторів". Засновник компанії Марк Цукерберг вибачився за цю ситуацію. Йому вона коштувала понад 6,5 мільярдів доларів.