"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет настаивать на принятии госбюджета-2022 в пакете с нашими предложениями, направленными на рост экономики. Это позволит повысить рост реального ВВП на 3% и значительно увеличить бюджетные расходы на социальные нужды. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя предстоящее рассмотрение в парламенте проекта госбюджета на следующий год.

"Наша позиция неизменна: стране сегодня нужны законы, нормы которых будут стимулировать развитие экономики. Наша фракция предложила такой пакет законопроектов. Его необходимо принять вместе с госбюджетом. По подсчетам экспертов, это позволит повысить рост реального ВВП на 3%, а доходы госбюджета – на 9%, прежде всего – за счёт роста поступлений от НДС, налога на прибыль предприятий и подоходного налога", – заявил политик.

Народный депутат сообщил, что предложение фракции состоит также в увеличении расходной части бюджета-2022 на те же 9%. Это позволит увеличить в течение следующего года минимальную пенсию до 5,5 тысяч гривен, а минимальную зарплату – до 8,5 тысяч. Также появляется возможность вернуться к дифференцированным выплатам при рождении ребёнка при одновременном их повышении: на первого ребёнка – 100 тысяч, на второго – 150 тысяч, на третьего и т. д. – 250 тысяч (сегодня эта сумма – 41 тысяча на ребёнка без дифференциации).

"Также наши предложения позволяют увеличить финансирование здравоохранения на 49 млрд гривен, выделить дополнительно 65 млрд гривен на субсидии и 10 млрд гривен – на субвенцию местным бюджетам для обеспечения отопительного сезона. Это статьи расходов, критически важные для страны и её граждан. Мы убеждены, что без таких правок принятие госбюджета недопустимо", – резюмировал Сергей Левочкин.