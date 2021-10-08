В Украине никакой помощи металлургам за последние 15 лет не было, заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью журналу Forbes.

"В Украине никакой помощи металлургии последние лет 15 точно не было. Нагрузка только повышалась. Внутренний рынок сократился - его никто не стимулировал, разве что только последние пару лет через инфраструктурное строительство", - сказал он.

По его словам, при этом, нельзя менять налоговую политику для наполнения бюджета, как это происходит в Украине.

"Политики применяют другой аргумент: у металлургов много денег - пусть они поделятся. Но здесь есть одна проблема. Ни одна нормальная страна не меняет налоговую политику для того, чтобы наполнить бюджет. Для наполнения бюджета просто улучшается фискальная дисциплина, с которой непочатый край работы. Налоговая политика меняется для того, чтобы придать импульс развитию или затуханию каких‑то секторов", - считает гендиректор.

Группа "Метинвест" по итогам 2020 года вошла в ТОП-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины.

В январе-июне 2021 года горно-металлургическая группа "Метинвест" уплатила в бюджет 500 млн долл. налога на прибыль, при этом инвестиции в производство за этот период составили рекордные 620 млн долл.