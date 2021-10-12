В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 996 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Львовской, Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки:

госпитализировали - 2274 человека;

летальных случаев - 352;

выздоровели - 5419 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 46 233 человека,

методом ИФА - 8913,

экспресс-тестами - 38 586.

Больше всего случаев за сутки в областях:

Харьковская - 1502 случая,

Львовская - 978 случаев,

Днепропетровская - 856 случаев,

Запорожская - 715 случаев,

Киев - 628 случаев.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 562 085 человек;

выздоровели - 2 297 899 человек;

летальных случаев - 59 052.

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