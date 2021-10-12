Почти 12 тысяч заболевших: последняя статистика заражений коронавирусом [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 996 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Львовской, Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки:
- госпитализировали - 2274 человека;
- летальных случаев - 352;
- выздоровели - 5419 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 46 233 человека,
- методом ИФА - 8913,
- экспресс-тестами - 38 586.
Больше всего случаев за сутки в областях:
- Харьковская - 1502 случая,
- Львовская - 978 случаев,
- Днепропетровская - 856 случаев,
- Запорожская - 715 случаев,
- Киев - 628 случаев.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 562 085 человек;
- выздоровели - 2 297 899 человек;
- летальных случаев - 59 052.
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