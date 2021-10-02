Люди с простудой или ОРВИ не могут заразиться коронавирусом Источник: ТАСС

Биологи из Имперского колледжа Лондона определили семь главных признаков, по которым можно отличить коронавирус от гриппа или простуды. Об этом пишет газета Express.

Семь признаков COVID-19:

Потеря или изменение запаха.

Потеря или изменение вкуса.

Высокая температура.

Стойкий кашель.

Озноб.

Потеря аппетита.

Боль в мышцах.

При этом самыми распространенными симптомами коронавируса у инфицированных являются миалгия (боль в мышцах - ред.) и головная боль.

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Если у человека нет ни одного из перечисленных выше симптомов, то он точно не болен коронавирусом. Первые четыре из этих симптомов в настоящее время используются в Великобритании для получения права на ПЦР-тестирование по месту жительства.

У зараженных "индийским" вариантом коронавируса (штамм "Дельта") симптомы несколько отличаются.

Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк являются распространенными симптомами, в то время, как кашель, потеря обоняния и вкуса - встречаются гораздо реже.

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Люди, болеющие простудой или ОРВИ, не могут одновременно заразиться коронавирусом, поскольку в организме вырабатывается интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как отличить штамм "Дельта" от других штаммов коронавируса.