На острові Крит зафіксували потужний землетрус [ Редактировать ]
Потужний землетрус магнітудою шість і три сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі.
Відчули землетрус і на сусідніх островах. Зокрема, на Касосі, Карпатосі та Родосі. Нині ж на Криті працюють рятувальники - перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють. Це вже другий землетрус на Криті за останні два тижні.
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Епіцентр цього разу розташовувався за 23 кілометри від Іракліона.
За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже шести, а епіцентр розташовувався за 80 кілометрів від міста Іракліон.
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