Японія розпочне вакцинацію бустерною дозою [ Редактировать ]
Японія у грудні розпочне вакцинацію третьою дозою. Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому.
У тамтешньому МОЗі посилаються на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу з часом зменшується. Загалом, у Японії уже вакцинували понад 65 відсотків населення.
Загальна кількість інфікованих перевищила півтора мільйона. За останню добу захворіли 370 людей.
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У тамтешньому МОЗі посилаються на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу з часом зменшується. Загалом, у Японії уже вакцинували понад 65 відсотків населення.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження.
На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.
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