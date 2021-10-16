Декоммунизация по-одесски: легковушка таранила советский танк Т-34 (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полиция расследуют смертельное ДТП в городе Беляевка под Одессой, в котором погиб местный житель. Об этом сообщает одесское управление Нацполиции.
Авария произошла в ночь на пятницу, 15 октября. Около 03:00 ночи 51-летний водитель Nissan на огромной скорости протаранил бетонный постамент с советским танком Т-34 на улице Атамана Головатого. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека.
По данным местных Telegram-каналов, у водителя умер отец и он не смог с этим смириться.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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