На трассе Киев-Одесса столкнулись грузовик MAN и маршрутка с людьми. В ДТП погибли 2 человека, 6 получили травмы. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Смертельная авария произошла поздно вечером 9 октября на 455 км автодороги возле села Холодная Балка.

По информации полиции, 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал впереди него.

В результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

Водителя грузовика задержали. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в конце сентября похожая авария произошла в Николаевской области. В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков тогда 4 человека погибли и 7 травмировались.