ОБСЄ зупинила місію на Донеччині з міркувань безпеки [ Редактировать ]
ОБСЄ зупинила свою спостережну місію на Донеччині після протесту поблизу штаб-квартири в контрольованому бойовиками Донецьку. Голова місії заявив, що зробили це з міркувань безпеки.
Мовляв, протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого.
Пізніше виявилося, що вивідувач - громадянин Росії Андрій Косяк, він брав участь в обстрілі позицій Збройних сил. Окупанти вимагають звільнення затриманого, мовляв, він був членом СЦКК - Спільного центру контролю і координації. На Луганщині робота місії ОБСЄ триває.
по теме
Окупанти били у напрямку Луганського та Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів.
Голова місії заявив, що зробили це з міркувань безпеки.
Окупанти били у напрямку Луганського та Кримського зі станкових і протитанкових гранатометів.
Двічі ворог гатив із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Біля Золотого противник відкривав вогонь із мінометів та протитанкових ракетних комплексів. А неподалік Авдіївки в хід йшли гранатомети.