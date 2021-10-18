Протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі.

ОБСЄ зупинила свою спостережну місію на Донеччині після протесту поблизу штаб-квартири в контрольованому бойовиками Донецьку. Голова місії заявив, що зробили це з міркувань безпеки.

Мовляв, протестувальники заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого.

Пізніше виявилося, що вивідувач - громадянин Росії Андрій Косяк, він брав участь в обстрілі позицій Збройних сил. Окупанти вимагають звільнення затриманого, мовляв, він був членом СЦКК - Спільного центру контролю і координації. На Луганщині робота місії ОБСЄ триває.