В Самаре на 74-м году жизни умер актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Евграфов, который прославился ролью профессора Мориарти в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Об этом сообщается на сайте студии "Самарафильм".

Причиной смерти Евграфова стал оторвавшийся тромб. Актер восстанавливался после недавно перенесенного коронавируса.

Евграфова похоронят на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.

Виктор Евграфов родился в 1948 году в Куйбышеве (ныне Самара). В 1976 году он окончил ГИТИС и начал сниматься в кино.

Всесоюзную и мировую известность ему принесла роль гениального злодея профессора Мориарти в советском телефильме 1980 года "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях.

Евграфов был не только актером, но и каскадером, он исполнял трюки на экранах более чем в 30 картинах.

Напомним, что недавно в Великобритании умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в культовом сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом.