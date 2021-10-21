СБУ викрила банду озброєних нападників на інкасаторів, яку шукала 5 років

Спецслужби викрили банду озброєних нападників на інкасаторів. Які ще у 2016 скоїли серію пограбувань у Запоріжжі. Всього зловмисників було семеро. Двох з них вбили ще тоді, під час одного з пограбувань.