Туреччина заарештувала росіян, узбека та українця за шпигунство [ Редактировать ]
У Туреччині заарештували шістьох іноземців за звинуваченням у шпигунстві.
Серед них четверо росіян, узбек і українець.
Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві.
Чоловікам загрожує до 20 років позбавлення волі.
Спецоперацію із затримання турецькі правоохоронці провели в Анталії та Стамбулі ще 8 жовтня, і тоді повідомляли, що всі затримані - росіяни.
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