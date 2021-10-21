Сергей Левочкин прокомментировал слова Ильи Кивы об исключении его из партии [ Редактировать ]
Народный депутат заявил, что вопрос об исключении Ильи Кивы из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" даже не возникал.
"Я был бы категорически против исключения Кивы из "Оппозиционной платформы - За жизнь", если бы такой вопрос вообще возник", – прокомментировал Сергей Левочкин.
"Илья – он очень искренний, всегда говорит и перфоменсирует то, что ему кажется правильным. Иногда, как все мы, заблуждается, но, опять-таки, делает это искренне", – добавил он.
По мнению политика, на нынешнем этапе оппозиция должна быть единой, поскольку только она может защитить мнение избирателей.
"Сейчас вообще время не для исключений, а для объединения всех здоровых сил, способных вернуть в Украину мир и развитие", – резюмировал Сергей Левочкин.
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