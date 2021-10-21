Правительство Молдовы приняло решение принять поправки в закон, согласно которым, медики которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, могут остаться без финансовой помощи. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Таким образом, врачи не будут получать денежную поддержку за счет налогоплательщиков. Это также касается родственников медработников, которые умерли от COVID-19 (ранее в случае смерти врача они получали выплаты в размере 100 тысяч леев).

Отмечается, что премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица также поддержала такое решение. Известно, что сейчас в стране наблюдается 90% уровень вакцинации среди врачей. При этом постановления будут рассматривать еще во время второго чтения.

Читайте также, в Молдове ввели оплачиваемые выходные для вакцинации от коронавируса. На данный момент полный курс вакцинации прошли 22,5% населения Молдовы, это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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