В Молдове ввели оплачиваемые выходные для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Newsmaker.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала:

Мы будем принимать ряд мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах.

Отметим, что на данный момент полный курс вакцинации прошли 22,5% населения Молдовы.

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