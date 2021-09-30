В Молдове для вакцинации ввели оплачиваемые выходные [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Молдове ввели оплачиваемые выходные для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Newsmaker.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала:
Мы будем принимать ряд мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах.
Отметим, что на данный момент полный курс вакцинации прошли 22,5% населения Молдовы.
Читайте также, как работает в Украине черный рынок COVID-паспортов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Олена Федота - двократна срібна паралімпійська чемпіонка з фехтування. І вона погодилася провестИиз нами експеримент. Піти до пунктів вакцинації і перевірити - наскільки вони доступні для людей з обмеженими можливостями.
Всего на данный момент в стране 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей
За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса
За минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек
В Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации