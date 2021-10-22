21-летний украинский певец Wellboy (Антон Вельбой), известный благодаря хиту "Гуси" выпустил новую песню под названием "Вишни". Клип на нее появился в YouTube артиста.

Wellboy прокомментировал слова песни так:

Я подбросил вишню в небо, не попал в рот" – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшена вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку.

Ранее мы писали о том, что 25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитым. За четыре месяца клип посмотрели более 10 млн раз.

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