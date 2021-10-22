Под Днепром в BMW X5 подстрелили двух человек (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Днепропетровской области произошла стрельба в автомобиле, в результате которой двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает областная полиция.
Преступление произошло в четверг, 21 октября, в пгт Куриловка Петриковского района. В автомобиле BMW X5 возник конфликт между тремя мужчинами. Один из них ранил водителя и второго пассажира из травматического пистолета.
Затем выкинул их из машины и скрылся на ней с места преступления. Пострадвшие обратились к медикам, которые оповестили о перестрелке полицию.
Немецкий кроссовер нашли брошенным в селе Елизаветовка. Следователи выяснили, что преступление совершил 38-летний житель пгт Каменское.
Утром в пятницу стрелка задержали и допросили. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух человек) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее "Подробности" писали о том, что в Киеве перевозчики со стрельбой и поножовщиной делят маршруты.
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