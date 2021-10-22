В Днепропетровской области произошла стрельба в автомобиле, в результате которой двое мужчин получили ранения. Об этом сообщает областная полиция.

Преступление произошло в четверг, 21 октября, в пгт Куриловка Петриковского района. В автомобиле BMW X5 возник конфликт между тремя мужчинами. Один из них ранил водителя и второго пассажира из травматического пистолета.

Затем выкинул их из машины и скрылся на ней с места преступления. Пострадвшие обратились к медикам, которые оповестили о перестрелке полицию.

Немецкий кроссовер нашли брошенным в селе Елизаветовка. Следователи выяснили, что преступление совершил 38-летний житель пгт Каменское.

Утром в пятницу стрелка задержали и допросили. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух человек) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Киеве перевозчики со стрельбой и поножовщиной делят маршруты.