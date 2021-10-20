Стрельба и поножовщина: в Киеве перевозчики делят маршруты (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве борьба частных перевозчиков за маршрут №555 (ул. Кибальчича - ул. Алматинская) закончились поножовщиной и стрельбой.
Конфликт произошел на конечной остановке. По словам очевидцев, около 20 мужчин в балаклавах напали на водителей и сотрудников ООО "Транссити". Якобы они открыли по конкурентам стрельбу, применили ножи, а затем бросили в автобус вещество со слезоточивым аэрозолем зеленого цвета.
В результате нападения пострадали несколько сотрудников "Транссити": один получил резаные раны в районе ягодиц и пулевое ранение правой руке. Еще один сотрудник госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ушибом челюсти.
На сайте ООО "Транссити" сообщается, что на остановку подъехал совладелец ООО "Авен-Езера" Сергей Викторович Пономаренко на черном Mersedes АІ0001ЕХ.
Причиной конфликта якобы стало расторжение с компанией "Авен-Иезера" нескольких договоров на перевозки на основании фактов махинации с документами на предыдущих конкурсах.
С 13 октября подвижной состав "Авен-Иезера" не имел права ездить маршрутами, и перевозчик "Транссити" предоставил свои автобусы.
Как сообщали "Подробности", в Киеве с 13 октября почти 200 частных автобусов не вышли на свои маршруты. Городская власть разорвала соглашения на 21 автобусном маршруте, где курсировали машины с поддельными документами. Такое решение принято по результатам проверки.
В КГГА заверили, что пассажиры не пострадали. Недостаток маршруток компенсировали благодаря общественному транспорту и другим частным перевозчикам.
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