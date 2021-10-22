Французский юрист, преподаватель коммуникационного права в Celsa Алексис Гуедж проанализировал решения украинских властей о закрытии информационных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также прекращение вещания "Першого Незалежного". Свои выводы он озвучил во время пресс-конференции, организованной "Фондом защиты свободы слова", на которой представили международный юридический отчет о закрытии телевизионных каналов во внесудебном порядке.

Меня просили проанализировать решение украинских властей о закрытии информационных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также прекращении вещания "Первого Независимого". Этот случай следует рассматривать, в частности, и в контексте реализации Украиной политики, которая имеет целью борьбу с оппозиционными медиа.

Вещание телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne было остановлено указом президента Украины, а впоследствии ограничительные меры ввели в отношении "Першого Незалежного". К упомянутым медиа ограничительные меры были применены секретарем СНБО Украины. Компании обратились с обжалованием этого решения в Верховный суд, но рассмотрение этого ходатайства еще продолжается и не имеет окончательного решения. Процедуру рассмотрения заблокировали. Параллельно с исками в украинские суды телекомпании хотят подать апелляцию в международные органы.

Есть много аргументов, подтверждающих нарушение прав и свобод этих каналов.

Прежде всего, мы рекомендуем телеканалам заявить о грубом нарушении пункта 1 ст. 6 Конвенции о правах человека. Украинские суды, в которые обращались представители компаний, в частности Верховный суд и Окружной административный суд Киева, должны быть привлечены к ответственности за отказ в правосудии.

Во-вторых, мы рекомендуем телеканалам заявить о нарушении ст. 10 Европейской конвенции по правам человека. Указ президента Украины, принятый против трех телеканалов, а также действия СНБО Украины о закрытии телеканала "Перший Незалежний" – это вмешательство в свободу информации. Это вмешательство не является законным и не соответствует нормам демократического общества.

В-третьих, мы рекомендуем компаниям заявить о нарушении ст. 1 Протокола 1 ЕСПЧ. Указ президента Украины о закрытии телеканалов – это вмешательство в право собственности.

В-четвертых, мы рекомендуем компаниям заявить о нарушении ст. 14 Европейской конвенции по правам человека. Указ президента Украины относительно санкций и в отношении телеканалов, а также действия СБУ относительно прекращения в эфире вещания одного из каналов дискриминируют телекомпании на основе их мнений и называют пророссийскими. Эта дискриминация не соответствует требованиям законности и пропорциональности.

Напоследок хочу напомнить: мы считаем, что обращение телеканалов в ЕСПЧ является приемлемым, и мы также рекомендуем информировать международные журналистские организации о случаях нарушения свободы слова в Украине и санкциях украинской власти против телеканалов.

Алексис Гуедж

Напомним, ранее незаконно закрытие оппозиционных телеканалов в Украине осудили ведущие международные организации, известные политики и эксперты. Свой протест такому решению украинской власти озвучили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Freedom House, ПАСЕ. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ. О международной реакции можно подробно почитать ЗДЕСЬ.