В Киеве учитель несколько месяцев крал имущество из школы, в которой работал. Его задержали когда он отнес в ломбард 19 ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Во время инвентаризации сотрудники учебного заведения на улице Викентия Беретти обнаружили отсутствие 19 ноутбуков, о чем сразу сообщили в полицию.

После этого были проверены ломбарды, обнаружили похищенную компьютерную технику и установили лицо, причастное к преступлению.

Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий мы установили, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен.

В отношении учителя начато уголовное производство по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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