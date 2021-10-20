Facebook сменит название [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Компания Facebook на следующей неделе намерена сменить название. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на осведомленные источники.
Новое название крупнейшей социальной сети в мире должно отразить стремление Марка Цукерберга к выстраиванию "метавселенной" продуктов корпорации. Кроме одноименной соцсети, в нее входят сервисы Instagram, WhatsApp, Oculus и другие.
Ожидается, что глава Facebook Марк Цукерберг подробно расскажет о ребрендинге на ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября. Новое название держится в строгом секрете, его знают даже не все топ-менеджеры корпорации.
Источники The Verge сообщают, что новое название может быть как-то связано с Horizon - новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.
Facebook - не первая известная технологическая компания, сменившая название по мере расширения ее продуктов и амбиций. В 2015 году Google полностью реорганизовался в холдинговую компанию Alphabet, отчасти в знак того, что это уже не просто поисковая система, а разросшийся конгломерат компаний, производящих автомобили без водителя и медицинские технологии.
Ранее "Подробности" сообщали о том, Facebook создала специальную систему контроля, которая освободила ряд известных и высокопоставленных пользователей от соблюдения правил соцсети.
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