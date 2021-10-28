Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу помогает преодолеть скорби [ Редактировать ]
Важно довериться Богу в скорбях и проблемах, Он всегда открывает Себя ищущим Его. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на "ФОМА в Украине", об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
"Мы - малые дети, и наше дело доверять Отцу Небесному. Доверять во всем, что с нами происходит. Доверять Его благому Промыслу о нас. Верить в то, что мы не оставлены и не забыты. Ведь часто то, что с нами случается, - кажущиеся катастрофы, - возможно, являются наименьшим из того, что могло бы случиться", - отметил митрополит Антоний.
Владыка объяснил, почему люди часто вспоминают о Господе исключительно в тяжелые периоды жизни.
"Здоровая и сытая жизнь исключает потребность в Боге. Только когда некуда больше обратиться, когда мы ищем защиты от навалившегося на нас, мы уподобляемся ребенку, который отчаянно оглядывается по сторонам вокруг себя в поисках родителей. В поисках той скалы, за которую он может спрятаться", - сказал управделами УПЦ.
Митрополит Антоний напомнил, что Господь всегда рядом и заботится о каждом.
"Бог никогда не подаст нам змею или камень. Но поскольку речь идет о нашей вечной участи, а не земной, поэтому и ответы мы можем увидеть в перспективе, возможно, не в этой жизни, не здесь, не на земле. Но как правило, тот, кто задает вопрос и ищет ответ, всегда может усмотреть его через обстоятельства, ближних. Кто хочет увидеть Бога, тот найдет Его в травинке или в капле утренней росы. Бог Себя всегда открывает ищущим Его, никогда не прячется, но и не навязывает Себя", - заключил архиерей.
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