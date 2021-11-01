В городе Тлумач Ивано-Франковской области горит мусорный полигон "Тлумацкое". Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

Поскольку мусорная свалка находится всего в 23 км от Ивано-Франковска, и ядовитый дым угрожает ближайшим населенным пунктам, поэтому было собрано выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

В Службу спасения сообщение о пожаре на территории полигона твердых отходов в городе Тлумач поступило в 09:51 1 ноября.

На месте происшествия спасатели установили, что мусор горит отдельными ячейками площадью 0,15 га. Общая площадь свалки - 3 га.

На момент написания заметки в ликвидации пожара участвовало 18 спасателей и 8 единиц техники. Им спешат на подмогу их коллеги из соседних населенных пунктов.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара является специалисты считают поджог.

Напомним, что в 2016 году произошел масштабный пожар на свалке в Грибовичах под Львовом, в результате которого погибли три пожарника. После этого мусор из западной "столицы" Украины начали развозить про всей стране.