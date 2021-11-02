Умер известный бизнесмен [ Редактировать ]
Во вторник, 2 ноября, скончался Евгений Ленг, бизнесмен и венчурный предприниматель, экс-генеральный директор холдинга "Укрзернопром Агро". Об этом сообщил его партнер по бизнесу Андрей Колодюк, управляющий партнер в Aventures Capital, фонда, инвестирующего в украинские стартапы и IT-проекты.
О причинах смерти пока неизвестно. Тем не менее сообщается, что причиной был не коронавирус.
До прихода в аграрный бизнес Ленг владел и управлял различными бизнесами, включая торговлю нефтепродуктами, банковское дело, поставки оборудования и другое.
Ранее мы писали о том, что умер миллиардер, который родился во Львове.
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