Во вторник, 2 ноября, скончался Евгений Ленг, бизнесмен и венчурный предприниматель, экс-генеральный директор холдинга "Укрзернопром Агро". Об этом сообщил его партнер по бизнесу Андрей Колодюк, управляющий партнер в Aventures Capital, фонда, инвестирующего в украинские стартапы и IT-проекты.

О причинах смерти пока неизвестно. Тем не менее сообщается, что причиной был не коронавирус.

До прихода в аграрный бизнес Ленг владел и управлял различными бизнесами, включая торговлю нефтепродуктами, банковское дело, поставки оборудования и другое.

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