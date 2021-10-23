Российский и американский бизнесмен и миллиардер Валентин Гапонцев скончался 22 октября в США в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сына предпринимателя Дениса Гапонцева.

Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, точные причины его смерти пока не называются.

Будущий миллиардер родился во Львове в 1939 году, там же окончил Львовский политехнический институт и начал работу в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры перешел в Академию наук СССР.

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Гапонцев стал одним из первых предпринимателей в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.

В 1990 году 51-летний Гапонцев учредил в СССР фирму "ИРЭ-Полюс". В 1998 году в США была зарегистрирована его IPG Photonics, которая к 2011 году заняла 80% всего мирового рынка волоконных лазеров. Его состояние насчитывает $2,8 млрд.

Напомним, что в рейтинге миллиардеров Forbes Украину представляют семеро бизнесменов. Самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов. Пятый президент Украины оказался на шестом месте. Место в списке главных богачей планеты потерял Юрий Косюк, однако туда вернулся Вадим Новинский.