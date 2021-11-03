Совет политической партии "Доверяй делам" заявил о попытках дискредитации партии со стороны органов НАБУ/САП и репрессий по отношению к руководству партии.

Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальной странице партии в Facebook. Речь идет о так называемом "одесском деле".

В заявлении сказано, что это - не первая попытка НАБУ и САП убрать команду "Доверяй делам" от управления городом, предыдущие потерпели фиаско.

"Очередная победа Геннадия Труханова и партии "Доверяй делам" на местных выборах в Одессе, а также рост популярности и представительства партии в органах управления в Одесской области по результатам выборов 2020 г. дали старт новой волне политических преследований со стороны НАБУ", - говорится в тексте заявления.

В заявлении указано, что анализ дела и предоставленных прокуратурой суду "доказательств" свидетельствуют о его политическом заказном характере: не содержат ни одного доказательства нарушения закона председателем Совета партии и ее лидером; установленная законом и регламентом структура управления городом именуется "преступной группировкой"; главные заявители - "карманные" активисты, которые работают в структурах известного в городе застройщика и в своих заявлениях не скрывают, что их цель - во что бы то ни стало устранить Труханова и "Доверяй делам" с политической арены.

"По сути материалы подозрения являются продуктом пиара, а не юриспруденции. К ним приобщены тома распечаток третьих - не связанных с партией или ее лидерами - лиц. Основная цель обнародования которых в контексте партии – запятнать ее имидж", - сказано в заявлении.

Особенно циничным, указано в заявлении, является обвинение со стороны прокуроров в том, что партия якобы куплена одним из одесских бизнесменов, не имея при этом никаких доказательств. В заявлении говорится, что такое поведение детективов и прокуроров - пренебрежение к тысячам одесситов, которые уже три избирательные кампании подряд поддерживают "Доверяй делам" и мэра Труханова. Речь идет, в том числе, о колоссальных суммах залога, которые никак не обоснованы. И все это в разгар очередной волны COVID-19 и на старте отопительного сезона.

"Нашим ответом будет активная и публичная защита чести и достоинства не только партии "Доверяй делам" и ее руководителей, но и всей Одессы! Мы, как политическая сила, которой одесситы уже трижды подряд делегировали право представлять их интересы, приложим все усилия, чтобы Одесса отстояла свое право на жизнь перед лицом второй волны пандемии и успешно пережила зимний период! Мы добьемся, чтобы попытки репрессий в отношении партии получили достойную оценку", - сказано в тексте заявления.

В заявлении говорится, что партия "Доверяй делам" во главе с мэром Одессы будет апеллировать не только к судам всех уровней, но и к избирателям, и выражается уверенность, что и международное сообщество, в том числе и европейские правозащитные институции, дадут адекватную оценку неконституционным действиям органов НАБУ и САП.