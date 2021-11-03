Рада отправила в отставку министра экономики Любченко [ Редактировать ]
Министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Такое решение приняла Верховная Рада Украины, 3 ноября.
Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.
Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, от 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.
Кто может стать новым министром экономики
Должность Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
С декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнеса.
В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.
Кроме того, в среду, 3 ноября, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова отправили в отставку.
Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.
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