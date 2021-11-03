Министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Такое решение приняла Верховная Рада Украины, 3 ноября.

Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.

Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, от 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.

Кто может стать новым министром экономики

Должность Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

С декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнеса.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Кроме того, в среду, 3 ноября, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова отправили в отставку.

Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

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