Рынок азартных игр Украины так и не вышел из "тени" - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Гемблинг в Украине находится под влиянем лоббистов, которые не заинтересованы в его "прозрачности". До сих пор не запущен онлайн-мониторинг операторов игорного рынка, а без этого говорить о его настоящей легализации не приходится.
Как отмечет издание ZN.UA внедрение онлайн-мониторинга позволило бы государству следить в режиме реального времени за деятельностью операторов игорного бизнеса и исключило бы возможность уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств.
Но, введение этой системы власти решили отложить до 2024 года, отказавшись от помощи зарубежных партнеров, имеющих опыт в этом направлении.
"Помощь в регулировании системы гемблинга, формировании законодательных норм, их имплементации предлагали украинским властям иностранные специалисты. Но их услуги и советы никому не понадобились", - отмечает автор публикации.
Подобная ситуация происходит потому, что на украинский игорный рынок оказывают влияние лоббисты, например, Борис Баум.
Отдельный вопрос – налогообложение игорки. Соответствующий законопроект принят Верховной Радой только в первом чтении. Когда будет второе и третье – неизвестно. Нардепы вносят в документ свои поправки, опять же, не исключено, что с учетом мнения лоббистов.
"Реформаторы создали идеальные условия для "тени" вместо детенизации. Сформировали рынок для местных дельцов и криминалитета вместо западных инвесторов", - пишет автор материала.
Легализуя рынок азартных игр, власти ставили задачу вывести его из "тени". Однако этого до сих пор не сделали, резюмирует издание.
по теме
С 1 октября все украинские учреждения здравоохранения выдают электронные больничные
С 26 по 29 октября сотрудники "Подробностей" проходят плановую ежегодную флюорографию
Европейский союз придает огромное значение свободе выражения мнений, а также независимости СМИ, а европолитики регулярно обсуждают ситуацию с медиа и их свободу с украинскими коллегами
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы
"Пакет малыша" - это государственная одноразовая поддержка семей, у которых родился ребенок