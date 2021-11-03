Гемблинг в Украине находится под влиянем лоббистов, которые не заинтересованы в его "прозрачности". До сих пор не запущен онлайн-мониторинг операторов игорного рынка, а без этого говорить о его настоящей легализации не приходится.

Как отмечет издание ZN.UA внедрение онлайн-мониторинга позволило бы государству следить в режиме реального времени за деятельностью операторов игорного бизнеса и исключило бы возможность уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств.

Но, введение этой системы власти решили отложить до 2024 года, отказавшись от помощи зарубежных партнеров, имеющих опыт в этом направлении.

"Помощь в регулировании системы гемблинга, формировании законодательных норм, их имплементации предлагали украинским властям иностранные специалисты. Но их услуги и советы никому не понадобились", - отмечает автор публикации.

Подобная ситуация происходит потому, что на украинский игорный рынок оказывают влияние лоббисты, например, Борис Баум.

Отдельный вопрос – налогообложение игорки. Соответствующий законопроект принят Верховной Радой только в первом чтении. Когда будет второе и третье – неизвестно. Нардепы вносят в документ свои поправки, опять же, не исключено, что с учетом мнения лоббистов.

"Реформаторы создали идеальные условия для "тени" вместо детенизации. Сформировали рынок для местных дельцов и криминалитета вместо западных инвесторов", - пишет автор материала.