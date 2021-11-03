Новый посол Украины приступил к работе в Турции [ Редактировать ]
Новый посол Украины в Турции приступил к работе. Сегодня он вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Боднар в Twitter.
"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турецкого государства - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - написал он.
Ранее в МИД Польши выдвинули серьезное обвинение в адрес Украины.
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