Новый посол Украины в Турции приступил к работе. Сегодня он вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Боднар в Twitter.

"Имел честь сегодня вручить верительные грамоты президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Официальный отсчет моей дипломатической службы в качестве посла Украины в Турции начат. Вторая за неделю встреча с главой Турецкого государства - хороший знак того, что украинско-турецкие отношения и дальше будут развиваться по восходящей", - написал он.

Ранее в МИД Польши выдвинули серьезное обвинение в адрес Украины.