Посол Франции покинул Беларусь [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул республику. Об этом сообщили ТАСС во французской дипмиссии в МинскеБ.
Да, посол уехал. Все заявления будут сделаны завтра.
Сообщается, что белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября. Другие подробности не приводятся.
Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В декабре он передал копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею. Президенту страны Александру Лукашенко верительные грамоты де Лакост еще не вручил.
10 октября он вместе с рядом других дипломатов выступил против смертной казни в Беларуси. Николя де Лакост заявил, что Франция считает подобную меру наказания "жестокой и бесчеловечной".
Николя де Лакост
Напомним, что в августе Беларусь отклонила назначение первого за 12 лет посла США. МИД Беларуси отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер американским послом в Минске.
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