Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост покинул республику. Об этом сообщили ТАСС во французской дипмиссии в МинскеБ.

Да, посол уехал. Все заявления будут сделаны завтра.

Сообщается, что белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября. Другие подробности не приводятся.

​Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В декабре он передал копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею. Президенту страны Александру Лукашенко верительные грамоты де Лакост еще не вручил.

10 октября он вместе с рядом других дипломатов выступил против смертной казни в Беларуси. ​Николя де Лакост заявил, что Франция считает подобную меру наказания "жестокой и бесчеловечной".

​Николя де Лакост

Напомним, что в августе Беларусь отклонила назначение первого за 12 лет посла США. МИД Беларуси отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер американским послом в Минске.