Фонд Рината Ахметова, Фонд Вадима Новинского и Днепровский коксохимический завод Группы Метинвест до конца года передадут опорным больницам Каменского 80 тонн кислорода. Из-за роста числа заболеваний COVID-19 в Украине наблюдается дефицит медицинского кислорода. В связи с этим власти и медучреждения Украины обратились к бизнесу с просьбой помочь в обеспечении продуктом. Дефицит испытывают также опорные больницы № 7 и № 9 Каменского.

По данным медучреждений, в среднем один пациент в сутки нуждается в одном баллоне на 10 кг жидкого кислорода.

Генеральный директор городской больницы № 7 Каменского Владимир ДЯЧЕНКО:

Сейчас в стационаре нашей больницы для лечения ковидных больных отведены все работающие отделения. С каждым днем заболеваемость продолжает расти. Для спасения жизней тяжело больным пациентам опорной больницы в неделю необходимо около 45 баллонов кислорода. Благодаря помощи Днепровского коксохимического завода Метинвеста и Фонда Рината Ахметова наша больница обеспечена кислородом в полном объеме.

"C первых дней пандемии СOVID-19 предприятия Группы Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова помогают медикам украинских больниц. В Каменском городская больница № 7 получила 9 аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты для работников, респираторы и маски, медицинские очки, экспресс-тесты. В этом году мы столкнулись с новыми трудностями – дефицитом медицинского кислорода. Город обратился к нам за помощью, и мы откликнулись. Ежедневно Днепровский коксохимический завод отправляет опорным больницам Каменского машины с кислородом для лечения больных. До конца года мы обеспечим 80 тоннами кислорода больницы города. В октябре завод отгрузил медучреждениям Украины 197 тонн кислорода", - Дмитрий ЛИППА, гендиректор ДКХЗ.

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом «Шахтер» и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено порядка 500 млн грн в рамках проекта Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине». Проект помог выжить 1,4 млн человек. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости. Свыше 500 медучреждений по всей стране получили более 1000 единиц оборудования, в том числе 216 аппаратов ИВЛ. А также сотни тысяч экспресс-тестов, СИЗ и расходных материалов.

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков. Все это централизовано распределялось в клиниках Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было выделено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших вследствие COVID-19.