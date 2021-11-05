Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития признал: экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС невыгодна для украинской стороны, и за время действия зоны свободной торговли с ЕС Украина так и не смогла компенсировать ущерб от потери российского рынка. При этом Украина, признают в парламенте, экспортирует в Европу свое сырье, а ввозит преимущественно высокотехнологичную продукцию.

Собственно, народные депутаты озвучили то, о чем политики, вошедшие в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", предупреждали еще с 2012 года. Украина так и не смогла интегрироваться в европейское экономическое пространство в качестве равноправного партнера, но, избрав сомнительный путь сближения с Западом, потеряла традиционные для нашего товаропроизводителя (а главное – перспективные и емкие) рынки сбыта – российский и стран Таможенного союза. И это притом, что мы многократно проводили конференции и круглые столы, устраивали экспертные дискуссии, не единожды на всех уровнях разъясняли угрозы и риски введения Киевом зоны свободной торговли с ЕС, приводили расчеты прогнозируемых прямых и непрямых убытков государства.

Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов.

Например, в пользу асимметричности ЗСТ с ЕС свидетельствует сохраняющееся отрицательное сальдо торгового баланса. По данным Госстата, по итогам 2020 года Украина поставила в ЕС товаров на сумму $18,6 млрд, в то время как европейской продукции ввезено в нашу страну почти на $23,5 млрд. В январе ‒ августе 2021 года товарный экспорт из Украины в страны ЕС составил в денежном выражении $16,8 млрд, а импорт в Украину превысил $17,9 млрд.

Более того, из-за высокого уровня субсидирования Евросоюзом экспорта своих товаров в Украину, европейские производители вытесняют нашего отечественного производителя не только с внешних рынков, но уже и с внутреннего, украинского. Даже в традиционных для украинских компаний нишах продуктов питания все больше усиливается конкуренция со стороны европейских производителей. Очень показательна, например, ситуация в сегменте молочной продукции и твердых сыров, где импорт из ЕС все активнее завоевывает позиции.

Обещанного замещения российского рынка сбыта европейским так и не произошло. А нелепые попытки наладить торговлю с Африкой, Южной Америкой и Ближним Востоком, преподносимые властью как головокружительный успех, являются по объему товарооборота крохами в сравнении с утраченными в 2014‒2016 годах возможностями и рынками сбыта готовой продукции.

Вследствие этой геополитической аферы, подстегиваемой западными кураторами и ростовщиками, Украина из крупного игрока на экономической карте мира превратилась в сырьевой придаток Запада и поставщика дешевой рабочей силы в развитые страны. За годы действия ЗСТ с ЕС Украина претерпела регресс во всех областях и сферах и погрузилась в глубочайший экономический кризис. Промышленность деградировала. Высокотехнологичные производства остановились из-за потери рынков сбыта, отсутствия инвестиций, как следствие – дефицита денег и технологий и, что крайне важно, будучи не в состоянии конкурировать с европейскими компаниями ни на европейском, ни на внутреннем рынке.

Стоит учесть, что страна понесла не только колоссальные финансовые потери. В своем развитии Украина уже отброшена на десятилетия назад, и сам ее промышленный потенциал фактически уничтожен. Не говоря уже о потере экономического и политического суверенитета, что также стало следствием недальновидной политики украинской власти, направленной на сближение с Западом.

Украина уже дорого заплатила за ошибки и просчеты евроинтеграторов, поставивших собственные политические амбиции выше национальных интересов. Поэтому сегодня задача власти – не усугубить ситуацию попытками выторговать мнимые послабления или преференции от европейской стороны, а незамедлительно и кардинальным образом менять положение дел. Официальному Киеву необходимо озаботиться не пересмотром экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, а его денонсацией и сменой внешнеэкономического вектора страны.

Уникальное географическое положение, пока еще не утраченный статус транзитера (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала – то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что еще можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения. Еще через год даже об этом говорить будет поздно.

Но нынешняя украинская власть, погрязшая в коррупционных скандалах, озабоченная установлением диктатуры и сокрытием собственных преступлений, не способна ни мыслить стратегически, ни даже трезво оценивать свои действия хотя бы на шаг вперед. А потому упрямо придерживается провальной тактики своих предшественников. Хотя совершенно очевидно, что этот отказ прислушаться к здравому смыслу сулит стране лишь очередной виток социально-экономического кризиса и дальнейшее обнищание народа.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"