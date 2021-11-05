Німеччина фіксує нові коронавірусні рекорди [ Редактировать ]
У Німеччині вже два дні поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків Ковіду.
Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих - це абсолютний максимум від початку пандемії. А за день до того занедужали майже 34 тисячі німців. Збільшилася і кількість смертей.
Від ускладнень Ковіду померли 154 людини. Про це повідомляють в Інституті імені Роберта Коха.
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