Виявили 37 тисяч інфікованих - це абсолютний максимум від початку пандемії.

У Німеччині вже два дні поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків Ковіду.

Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих - це абсолютний максимум від початку пандемії. А за день до того занедужали майже 34 тисячі німців. Збільшилася і кількість смертей.

Від ускладнень Ковіду померли 154 людини. Про це повідомляють в Інституті імені Роберта Коха.