6 ноября 2021 года ушел из жизни Ефим Леонидович Звягильский - один из самых известных политиков из Донбасса, народный депутат Верховной Рады восьми созывов, многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, Герой Социалистического труда, Герой Украины.

Вся его долгая трудовая и политическая деятельность была направлена на процветание Украины и его родного Донбасса. Это был сильный человек, который никогда не сдавался перед трудностями и любыми испытаниями, за что всегда пользовался заслуженным уважением.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Леонидовича.

Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко выразил соболезнования родным и близким Ефима Звягильского.

"Ушел из жизни наш коллега, опытный политик и государственный деятель, народный депутат Украины восьми созывов – Ефим Леонидович Звягильский. Искренние соболезнования родным и близким", - сказал Юрий Бойко.

Он напомнил, что Ефим Леонидович родился в Донецке, и в парламенте всю жизнь отстаивал интересы избирателей родного Донбасса.

"Это был высокопрофессиональный, самоотверженный, мудрый человек. И нам всем, кто знал и работал с Ефимом Леонидовичем, будет его не хватать. Светлая память! Помним и скорбим", - сказал Юрий Бойко.

Народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, председатель Исполнительного комитета партии Сергей Лёвочкин выразил соболезнования в связи со смертью Ефима Звягильского.

"Ушел из жизни прекрасный человек, государственный деятель, Герой Украины, Ефим Леонидович Звягильский. Ефим Леонидович посвятил свою жизнь служению людям, внес весомый вклад в становление Украины. Искренние соболезнования родным и близким. Царствие Небесное!", - сказал Сергей Лёвочкин.