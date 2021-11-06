Обязанность нашего поколения – отдать долг памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны и по христианскому обычаю предать их останки земле. Об этом в День освобождения Киева заявил сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко на церемонии захоронения останков бойцов, погибших в окрестностях столицы в 1941-43 годах.

Церемония с участием представителей ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ состоялась в поселке Гатное Киевской области. Во время нее были отпеты и захоронены останки десяти солдат, найденные поисковым отрядом "Днепр-Украина". Также представители партии во главе с Юрием Бойко открыли первый в Украине памятный знак в честь бойцов Пинской военной флотилии, погибших при защите Киева в 1941 году.

"Сегодня, в День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, по традиции мы проводим перезахоронение советских солдат, которые защищали и которые освобождали столицу Украины. К сожалению, эпидемия внесла коррективы в наше мероприятие – мы не смогли пригласить много людей, потому сегодня с нами меньше наших единомышленников, чем обычно. Но зато на сегодняшнее мероприятие мы пригласили, помимо отряда "Днепр-Украина", еще и отряд "Возвращение" из Сумской области. Наши сумские друзья делают свою благородную работу уже десять лет, и за это время благодаря им похоронены двести солдат", – рассказал Юрий Бойко.

"Я с волнением присутствую сегодня здесь, потому что в эти дни особенно четко ощущаешь, насколько была страшная та война, как много осталось погибших, которые еще не похоронены. Наша обязанность – отдать им долг памяти и по христианскому обычаю предать их останки земле. Мы этим занимаемся и будем заниматься до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат Великой Отечественной войны", – добавил он.

Политик поблагодарил ветеранов Великой Отечественной, пришедших на церемонию захоронения красноармейцев.

"Хочу поблагодарить наших ветеранов: что они сегодня с нами. Хочу пожелать им подольше оставаться с нами. Мы защитим вас и не дадим переписать память о вашем подвиге. А всем гражданам Украины, которые собрались здесь и слушают нас, я хочу пожелать мира в стране, стабильности, покоя, чтобы все было хорошо, чтобы обошла болезнь и чтобы все были здоровы и счастливы", – резюмировал сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.