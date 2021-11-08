США с 8 ноября открывают границы для вакцинированных путешественников из более 30 стран, включая Великобританию и государства Евросоюза. Запрет на въезд в страну был введен в начале 2020 года и продлился целых 20 месяцев.

Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут предъявить доказательство о полной вакцинации перед полетом, признанные ВОЗ. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и передать свою контактную информацию.

Прибывшим не придется проходить карантин в изоляции, что широко практикуют во многих странах.

Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты. Из-за этого увеличился поток мигрантов в США.

Издание отмечает, что тысячи мигрантов прибыли в районы вдоль границы Мексики с США, надеясь воспользоваться недавно смягченными правилами.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.