Когда ЕС исключит Украину из "зеленого списка" - МИД [ Редактировать ]
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На следующей неделе Совет Европейского Союза официально исключит Украину из "зеленого списка". Послы государств-членов ЕС уже подготовили соответствующее решение. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Несмотря на исключение из "зеленого перечня", окончательное решение об условиях туристических путешествий граждан Украины принимается непосредственно государствами-членами ЕС.
Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение относительно условий осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.
Отмечается, что временные ограничения Европейского Союза не являются отменой безвизов и касаются исключительно туристических поездок. В то же время в случае улучшения эпидемической ситуации - ЕС может обновить "зеленый перечень".
Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временных ограничений на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ.
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