На следующей неделе Совет Европейского Союза официально исключит Украину из "зеленого списка". Послы государств-членов ЕС уже подготовили соответствующее решение. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Несмотря на исключение из "зеленого перечня", окончательное решение об условиях туристических путешествий граждан Украины принимается непосредственно государствами-членами ЕС.

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение относительно условий осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.

Отмечается, что временные ограничения Европейского Союза не являются отменой безвизов и касаются исключительно туристических поездок. В то же время в случае улучшения эпидемической ситуации - ЕС может обновить "зеленый перечень".

Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временных ограничений на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ.

Ранее мы писали о том, что в Украине рекордная смертность от коронавируса.

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Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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