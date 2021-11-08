В Украине расширили "красную" зону карантина [ Редактировать ]
В понедельник, 8 ноября, "красная" зона карантина в Украине расширилась до 17 регионов. А в "желтой" зоне находятся три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.
"Красная" зона:
Киев,
Херсонская,
Одесская,
Запорожская,
Донецкая,
Днепропетровская,
Сумская,
Николаевская,
Ривненская,
Житомирская,
Ивано-Франковская,
Киевская,
Луганская,
Хмельницкая,
Черниговская,
Львовская.,
Волынская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся 5 регионов:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне только три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.
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