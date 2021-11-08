В понедельник, 8 ноября, "красная" зона карантина в Украине расширилась до 17 регионов. А в "желтой" зоне находятся три области - Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.

"Красная" зона:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся 5 регионов:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне только три области:

Кировоградская,

Закарпатская,

Тернопольская.

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