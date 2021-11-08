В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, а умерли - 473. Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 532 человека; летальных исходов - 473; выздоровели - 8 200 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР 29 497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27 814.

Больше всего заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Львовской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 088 501 человек; выздоровели - 2 520 956 человек.

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