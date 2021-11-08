В Украине зафиксировали более 13 000 новых случаев COVID [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, а умерли - 473. Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 532 человека; летальных исходов - 473; выздоровели - 8 200 человек.
Протестировали за сутки методом ПЦР 29 497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27 814.
Больше всего заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Львовской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 088 501 человек; выздоровели - 2 520 956 человек.
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