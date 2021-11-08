Не загружается сертификат в "Дие": что делать [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Украине у людей, которые получили прививку от коронавируса, часто возникает проблема с получением соответствующего сертификата в приложении "Дия". Директор департамента развития электронной системы здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш рассказал о том, как решить эту проблему. Об этом сообщает "Громадское радио".
- В НСЗУ поступило почти 10 тысяч обращений касательно такой проблемы.
- Украинцы сгенерировали через "Дию" уже почти 5 млн COVID-сертификатов.
Почему не формируется сертификат?
Как пояснил представитель НСЗУ, чаще всего проблемы возникают из-за того, что врач неправильно внес данные о вакцинации или данные содержали какую-то ошибку.
Самыми распространенными являются следующие ошибки:
- данные о первой и второй дозе вносят в разные медицинские карточки;
- врач внес информацию о прививках в другой день;
- допущена ошибка в данных, например неправильная серия вакцины.
Что делать, если сертификат не загрузился?
Если врач неправильно внес данные о вакцинации в электронную систему здравоохранения, то алгоритм действий один - нужно обратиться в пункт вакцинации или непосредственно к этому врачу и попросить внести правильные данные. Или же, если врач еще не внес данные, то спросить, когда это произойдет.
То есть, возможно, он не во время визита внес данные, а вечером их внесет, или на следующий день. Нужно это выяснить. Если в данных ошибка, нужно обратиться к этому врачу, и врач должен исправить эту ошибку. Это не может делать какой-то другой врач, который даже не понимает, был ли факт проведения вакцинации.
Как найти нужного врача?
Имя врача, сделавшего прививку, указывают на справке, которую выдают в центрах вакцинации. Если такой справки не дали или вы не знаете, как найти этого медика, то, как отмечает Черныш, можно обратиться к своему семейному врачу.
Также, если в данных о вакцинации ошибка, то автора данных о вакцинации видит, к примеру, семейный врач. То есть, если вам "Дие" не формирует сертификат за того, что в ваших данных о вакцинации ошибка, ваш семейный врач может увидеть, какой именно врач вносил эти данные, и скоординироваться с этим врачом для того, чтобы он их поправил.
А вот, если человек регистрировался на вакцинацию через Helsi, то в разделе "Медкарта - Мои вакцинации" будет указана ссылка на врача, проводившего прививку.
Ранее мы писали о том, что в Госпродпотребслужбе считают, что в Киеве каждый десятый COVID-сертификат - поддельный.
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