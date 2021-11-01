Ужесточение карантина: полиция устроила COVID-рейды [ Редактировать ]
В Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полиция устроила COVID-рейды в транспорте и проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте документов.
При этом, проверяют не только пассажиров, но и водителей во внутриобластном транспорте и в городском транспорте.
Уже произошли первые конфликты
У людей, которые ехали транзитом не было нужных документов.
Пассажирам общественного транспорта выписывают протоколы за нарушения карантина.
При этом в полиции говорят о том, что на входе в транспорт не будет проверки документов - только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.
Также в полиции отметили, что будут и мобильные группы, которые будут проверять наличие сертификатов прямо в вагонах метро и если их нет, то выписывать штрафы (17 тысяч гривен).
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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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