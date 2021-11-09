В этом году исполняется 26 лет с момента, когда Украина стала членом Совета Европы. Присоединение к этой авторитетной международной организации стало символом того, что Украина стремится быть цивилизованным, демократическим и правовым государством.

Ведь Совет Европы – это первая международная организация, появившаяся на европейском континенте после Второй мировой войны и до сегодняшнего дня сохраняющая свою эффективность и высокий авторитет в области демократии, верховенства права и прав человека.

Для того, чтобы иметь доверие среди наших европейских партнеров, украинская власть должна отказаться от избирательного подхода и политики двойных стандартов и выполнять свои международные обязательства в рамках Совета Европы в полной мере. Такое мнение выразила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

Совет Европы помогает странам-членам в реализации демократических трансформаций и преобразований институций. Парламентская ассамблея Совета Европы является важной площадкой для обмена опытом парламентариев и мониторинга хода выполнения обязательств странами-членами СЕ. В свою очередь, Европейский суд по правам человека дает нашим гражданам дополнительные возможности по защите широкого спектра прав.

Юлия Левочкина отметила, что в процессе присоединения Украина подтвердила свою приверженность ценностям демократии, всестороннему обеспечению верховенства права, а также гарантированию прав человека. Ратифицировав более 90 международных договоров и конвенций в рамках Совета Европы, наше государство взяло на себя ряд международно-правовых обязательств в разных областях.

"К сожалению, в последнее время украинская власть стала отходить от должного гарантирования прав, предусмотренных международными обязательствами. Все чаще в Украине принимаются законы и решения, которые противоречат принципам и ценностям Совета Европы. В частности, Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2015-2016 годах принят целый ряд резолюций в отношении Украины, в которых ПАСЕ неоднократно призывала украинскую власть обеспечить выполнение Минских соглашений, обеспечить плюрализм мнений посредством должного гарантирования свободы слова и прав оппозиции, обеспечить культурное разнообразие посредством гарантирования языковых, образовательных и культурных прав национальных меньшинств. Также европейские партнеры ждут от нас пересмотра несправедливого и антидемократического законодательства о люстрации. Но прошлая и нынешняя власть игнорируют рекомендации Венецианской комиссии "За демократию через право", выполнение решений ЕСПЧ является неудовлетворительным. Это наносит огромный урон репутации Украины и формирует негативные представления об украинском государстве на международной арене", - подчеркнула оппозиционный политик.

Юлия Левочкина считает, что для того, чтобы восстановить доверие наших европейских партнеров, украинская власть должна отказаться от избирательного подхода и политики двойных стандартов и выполнять свои международные обязательства в полной мере.

"Нужно проводить последовательную работу над устранением проблем в области функционирования демократических институций в Украине, а не идти путем конфликтов, как это сделала прошлая власть в 2019 году, аннулировав приглашение Миссии ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами и приостановив работу украинской делегации в Парламентской ассамблее. У Украины два пути – или она сохраняет стремление быть государством, в котором соблюдаются права человека, и подтверждает свои намерения действиями на практике, или мы окажемся в категории нецивилизованных стран и не сможем рассчитывать на полноценное партнерство с демократическим сообществом. И это станет настоящим национальным поражением", - резюмировала Юлия Левочкина.