Чечеткина уволили с должности главы ГСЧС Украины [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он возглавлял ГСЧС с мая 2015 года.
Об этом сообщается в Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Уволен Чечоткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил он.
Мельничук добавил, что исполнение обязанностей главы ГСЧС временно возложили на Сергея Крука.
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют Академию внешней разведки.
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